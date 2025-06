Jorge Fossati se defiende ante críticas por reciente eliminación de la Selección Peruana: "Me parece antiético"

La Selección Peruana no pudo hacer la tarea en condición de local tras empatar 0-0 con Ecuador. Producto de este resultado, el combinado patrio quedó prácticamente fuera del próximo Mundial 2026 donde necesita solo un milagro para alcanzar ese ansiado séptimo lugar.

Como era de esperarse, este fue el tema principal de la mayoría de programas deportivos donde se analizó a fondo toda la Eliminatoria para dar con las razones de esta nueva decepción deportiva. Uno de los factores en lo que se estuvo de acuerdo fue en el mal paso de Jorge Fossati como técnico de la Bicolor.

El estratega uruguayo no cumplió con las expectativas generadas tras consagrarse campeón con Universitario al solo conseguir 5 puntos de 18 posibles, además de ganarse un rechazo generalizado por el sistema 3-5-2 que priorizó.

Ante ello, el técnico crema salió al frente para responder a estos cuestionamiento tras el último entrenamiento de sus dirigidos. El 'Nonno' evitó dar detalles sobre su ciclo en las Eliminatorias, pero envió un mansaje a sus colegas que cuestionan su trabajo lo que califico de 'sin códigos y antiético'.

"No entro en faltas de éticas de acuerdo a mis códigos, será porque los aprendí hace 150 años y ya están fuera de uso. Para mí que nosotros estemos opinando de la selección me parece antiético, pero acá y otros lados veo que parece que eso se ha transformado en común que colegas opinen de lo que es el trabajo de la selección", inició.

Lo más llamativo de su pronunciamiento fue cuando aseguró que aún queda una chance matemática de superar a Venezuela y Bolivia en la tabla de posiciones y alcanzar puestos de repechaje. Según precisó, ambas selecciones juegan con rivales más que complicados por lo que podrían perder sus respectivos encuentros.

"Cuando yo estaba y hablaba de la proyección del 2025, decía que no solo hay que mirar lo que le queda a Perú, sino también los cruces. Por supuesto que las chances son pocas, pero que Venezuela y Bolivia puedan no ganar ningún punto en estos dos últimos dos partidos. Hay que fijarse con quien juegan a ver si no es posible", añadió.