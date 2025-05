Julieta Lazcano, bicampeona con Alianza Lima, llena de elogios al club: "El más grande del Perú"

Julieta Lazcano, central argentina con amplia experiencia olímpica y pieza fundamental en el bicampeonato de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2024-25, no dudó en expresar sus elogios hacia el club blanquiazul. La 'Princesita', como es conocida en el mundo del vóley, definió al equipo victoriano como "el más grande del Perú".

Julieta Lazcano llegó a Alianza Lima con la convicción clara de buscar el bicampeonato. Desde su presentación en la Noche Blanquiazul, la central argentina demostró que su experiencia internacional y liderazgo serían claves para el equipo.

La 'Princesita' reconoció que sabía que llegaba a un club con mucha historia y peso en el deporte peruano. Sin embargo, la realidad superó sus expectativas, especialmente por la pasión y el apoyo constante de la hinchada.

"Sabía que venía a un club enorme, el más grande del Perú y tenía una gran responsabilidad. Me fui sorprendiendo para bien al ver toda la gente que nos siguió. El coliseo siempre lleno, el afecto, sobre todo porque venía de afuera y la forma en cómo me recibieron, no me lo esperaba", añadió.