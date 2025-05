Jugadora de Regatas sufre grave lesión en 'extra game' ante la 'U' y no estará en finales contra Alianza Lima

La semifinal entre Regatas Lima y Universitario de Deportes se definió este 7 de mayo con una victoria para el club chorrillano, quienes ahora están en la final de la Liga Peruana de Vóley. En su próximo duelo enfrentarán a Alianza Lima, con quien ya vivieron tres finales. La mala noticia es que Alexandra Llaro se perderá el duelo decisivo por una seria lesión.

La jugadora de Regatas se lastimó en el segundo set, cuando el partido iba empatado 25-25. Alexandra Llaro intentó bloquear un remate, pero al aterrizar, se torció el pie y necesitó ser cargada por el staff para salir del campo. Luego de lo sucedido, tuvo que abandonar el coliseo en silla de ruedas.

En una historia de Instagram, Alexandra Llaro relató que el dolor que sintió por la lesión es algo nuevo para ella. Después de conversar con los médicos, la voleibolista indicó que no podrá disputar las finales frente a Alianza Lima.

"Estoy yendo a la clínica para saber qué tengo exactamente, yo solo sé que me duele mucho (un dolor que jamás sentí) y los doctores, a simple vista, lamentablemente ya me confirmaron que me perderé lo que queda de la liga y que, pensando positivamente, no sea operación. Gracias a todos los que me escriben", expresó Alexandra Llaro.