¡Lamentable! André Carrillo dispara contra hinchas de Perú: "Nunca habían visto un gol en un Mundial"

Las declaraciones de André Carrillo en las últimas ediciones del podcast 'Enfocados' han causado muchísima polémica, pues el futbolista nacional le respondió a todos los hinchas de Perú que lo critican.

En medio de la conversación con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el jugador del Al-Qadsiah criticó a los hinchas peruanos, tildándolos de malagradecidos, pues si no fuera por él, no habrían gritado un gol en una Copa del Mundo.

"Esos peruanos no habían gritado un gol, y ahora están que me chancan. Nunca habían visto un gol en un Mundial, y ya se olvidaron rápido", comentó.

Si bien se esperaba que las palabras de Carrillo fueran 'picantes', la gran mayoría de sus fanáticos no esperaban que revelara importantes faltas de respeto, como una cometida contra el exentrenador nacional, Ricardo Gareca.

Según comenta el jugador, Gareca lo llamó cuando se dio a conocer que ficharía por el cuadro árabe Al-Hilal, para informarle que por el bajón de competencia del torneo al que llegaba, su convocatoria podía estar en juego. Esto claramente no le importó a André, quien respondió duramente.

"El profe Gareca me llamó cuando se hablaba que iba a ir a Arabia, me dijo: 'Ojo, que tu convocatoria puede estar en riesgo. Yo le respondí que ahí tiene bastantes clubes en Perú. Vaya a Huancayo, a Ayacucho, a sacar a su extremo de ahí", indicó.

Como si todo esto no fuera suficiente, Carrillo generó nuevamente controversia al responderle a sus críticos, tras la polémica generada por su salida a una discoteca tras la eliminación de Perú en la Copa América.

"Yo tengo un mes de vacaciones al año, por venir a la selección se corta a dos semanas y encima tengo que aguantar a la gente que no quiere que salga, yo hago lo que quiero, a mí me encanta salir de fiesta. En la selección no nos pagan, uno viene por amor", señaló.