André Carrillo IMPACTA al revelar que Farfán golpeó a un periodista en un avión ¿De quién se trata?

André Carrillo sigue generando revuelo en el ámbito deportivo, pero esta vez por revelar que su amigo y excompañero de la Selección, Jefferson Farfán agredió a un conocido periodista deportivo.

El futbolista peruano, más conocido como la 'Culebra' se presentó en el set del programa de la 'Foquita' y Roberto Guizasola, 'Enfocados', para dar a conocer más detalles de su carrera futbolística y peculiares anécdotas luciendo la camiseta de la 'Bicolor'.

¿Carrillo delató a Farfán?

Durante la entrevista, el exfutbolista de Sporting Lisboa dejó impactados a todos al contar que Farfán tuvo un altercado con un hombre de prensa, alegando que este último habría hablado mal de su mamá y él no dudó en reaccionar en su defensa.

"Estábamos en un avión donde había un periodista malcriado que hizo sufrir a mi negra (Amá Charo) y la hizo sufrir. El hombre a mí también me ha 'chancado', su nombre empieza con 'C' y su apellido con 'G'. cuando subimos al avión lo vemos sentadito...", contó en un inicio el centrocampista de la Selección.

Seguido a ello, Carrillo 'Culebra' detalló que el periodista que habría hablado mal de la mamá del '10 de la calle' estaba sentado en el asiento 11 C del avión y no dudó en darle "un praaaa en la cara (con un periódico enrollado). Tú crees que dijo algo. Callao, Chim-pum. Me gustó como solucionó Agustín (Farfán)".

Según el futbolista, desde ese momento el hombre de prensa deportivo colocaba a Jefferson como el mejor futbolista de su tiempo, a pesar de que ya no jugara en los partidos.

¿Quién sería el periodista?

A pesar de que André Carrillo no reveló más detalles sobre la identidad del misterioso periodista que habría tenido un altercado contra Farfán, los internautas en redes sociales lanzaron una conclusión que involucraría a Coki Gonzáles.

Usuarios revelan quién podría ser el periodista que tuvo altercado con Farfán.

André Carrillo sobre Gareca

Otra de las impactantes revelaciones que lanzó Carrillo en 'Enfocados' fue una que involucró al exentrenador de la 'Blanquirroja', Ricardo Gareca debido a su fichaje en Arabia Saudita.

Según precisó, 'El Tigre' le advirtió que su convocatoria a la Selección Peruana estaba en juego debido a su próximo viaje al exterior.

"El profe Gareca me llamó cuando se hablaba que iba a ir a Arabia, me dijo: 'Ojo, que tu convocatoria puede estar en riesgo'. Ahí tiene bastantes clubes en Perú. Vaya a Huancayo, a Ayacucho, a sacar a su extremo de ahí", le dijo en aquel momento al estratega argentino.

Es así como André Carrillo vuelve a sorprender al contar una anécdota que involucra a Jefferson Farfán, quien habría golpeado a un periodista deportivo en un avión por tratar de defender a su madre.