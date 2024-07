¡No se guardó nada! Julio César Uribe responsabiliza a Gareca por la situación de la Selección Peruana

El exjugador nacional, Julio César Uribe, responsabilizó a Ricardo Gareca por la crisis de resultados que atraviesa la Selección Peruana en la Copa América y las Eliminatorias,

En entrevista con Liga 1 Max, el 'Diamante' indicó que la 'Bicolor' carece un universo amplio de jugadores y manifestó que los cambios generacionales deben ser graduales. También, expresó que Jorge Fossati debe tener paciencia con los juveniles del 'Equipo de Todos'.

Asimismo, el exentrenador culpó a Ricardo Gareca de no nutrir a la Selección Peruana con nuevos futbolistas, ello a pesar que evitó mencionar al estratega argentino por "respeto".

"Recuerden que acá hubo un proceso de 5 años, de un técnico que por respeto no voy a mencionar. Tuvo 5 años y no hay un jugador que sea de recambio. Si hubiese sido un peruano, no le daban ni tres años. Esas son las cosas que nosotros mientras también, no nos demos valor, estamos complicados de aportar, aunque tengamos los argumentos para hacerlo", agregó.