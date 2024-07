André Carrillo REVELA si se considera mejor que Jefferson Farfán: "Tiene más problemas, hijos y juicios"

André Carrillo impactó a todos al confesar si se consideraba un mejor futbolista que Jefferson Farfán y cuáles eran las principales características que sobresalían más del '10 de la calle', causando un gran revuelo en el set de 'Enfocados'.

El domingo, la 'Foquita' tuvo como invitado a la Carrillo 'Culebra' en su programa de YouTube que conduce junto a Roberto Guizasola para conocer más aspectos desconocidos del futbolista de la Selección peruana, sin esperar que durante la dinámica 'Dame que te doy' los dejara impactados.

El popular 'Cucurucho' le preguntó al delantero del Al-Qadisiyah si creía que era mejor deportista que la 'Foquita', a lo cual él no dudó en empezar a enumerar los logros del exjugador de Alianza Lima y resaltar que es su mayor ídolo.

Pero no todo quedó ahí, ya que Carrillo siguió en 'son de broma' resaltando algunas peculiaridades del exjugador de la Selección respecto a su vida personal.

"Para mí es el mejor futbolista peruano : tiro libre, calidad, penales, goles, felicidad, joda, problemas, hijos, juicios...", generando risas y un gran desenfreno, demostrando que la 'Foquita' no se pica por lo señalado en su propio programa.

Durante la entrevista, el exfutbolista de Sporting Lisboa también contó que Farfán tuvo un altercado con un periodista deportivo, alegando que este último habría hablado mal de su mamá y él no dudó en salir en su defensa, en un avión.

En las propias palabras de 'la Culebra' el nombre del comunicador empezaría con la inicial 'C' y su apellido con 'G', y estaba sentado en el asiento 11 C del avión y es ahí cuando la 'Foquita' enrolló un periódico y con ello golpeó al periodista.