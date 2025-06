¡Oliver Sonne SE CASA!: El 'Vikingo' causó sorpresa tras pedirle matrimonio a su novia Isabella Taulund

¡Matrimonio a la vista! Oliver Sonne sorprendió a sus hinchas tras anunciar que ha decidido casarse con su novia, Isabella Taulund. El 'Vikingo' compartió detalles de lo que fue su romántica pedida de mano a la influencer danesa, quien lució orgullosa un lujoso anillo de compromiso.

A través de su cuenta en Instagram, el futbolista peruano de 24 años publicó, este lunes 16 de junio, algunas fotografías y videos que daban cuenta del emotivo momento vivido junto a su pareja. En el registro, se supo que Oliver e Isabella estaban disfrutando de la brisa marina en una paradisiaca playa de Bahamas.

En su primera foto, ambos posaron sonrientes en una selfie, mientras que Taulund mostraba orgullosa el 'rocón' que Sonne le había entregado. Posteriormente, ambos contemplaron el atardecer en dicho balneario, mientras las olas del mar ambientaban la velada.

En otra de las instantáneas, Isabella vuelve a lucir su anillo a detalle. Además de mostrar una impecable manicure, la influencer, también de 24 años, puso al descubierto que aquella joya tiene incrustado un diamante. Finalmente, el 'Vikingo' aparece en un video abriendo una botella de champagne, cuyo corcho salió disparado para sorpresa del pelotero.

"15 de junio de 2025", fue lo único que agregaron en la descripción del post, compartido en ambos perfiles de la pareja. Si bien ninguno ha mencionado cuándo será la fecha oficial de la boda, Oliver Sonne mencionó, en una entrevista pasada, que cuando deje de jugar "será el tiempo de que ella brille". ¿Será acaso que se retira del fútbol por amor?

El nombre de Isabella Taulund es ampliamente conocido en Dinamarca, su país natal. La joven de 24 es una popular influencer en las redes sociales, en donde comparte algunos detalles de su vida personal, entre ellos sus vivencias junto a Oliver Sonne.

En octubre de 2024, el defensa de la Selección Peruana fue entrevistado en el podcast Sin Cassette, y dio alcances de lo que para él significa su relación con Isabella. Según detalló, ella lo apoyó incondicionalmente cuando decidió asumir su nacionalidad peruana.

"La respeto mucho. Cuando me mudé aquí, ella fue la primera en decir que vendría y me apoyaría todos los días. Eso fue muy importante para mí, porque ella es una gran parte de mi vida y yo no quería vivir solo", expresó.