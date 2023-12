¡Le respondió! Jean Ferrari denunciará a Leao Butrón por supuestas indirectas hacia la Universitario

No es sorpresa para nadie que la última final del torneo peruano ha avivado la llama de rivalidad entre hinchas de Alianza Lima y Universitario. Esto, incluso, parece haber rebotado en algunos referentes de ambos clubes. El pasado lunes, el administrador temporal de la 'U', Jean Ferrari, respondió a Leao Butrón, luego de colocar unas presuntas indirectas hacia su club en redes sociales.

El comentario del exportero de Alianza fue presuntamente en referencia a la apertura del Coliseo Polideportivo en el estadio Lolo Fernández de Breña, y fue publicado en X -antes Twitter-, donde generó gran repercusión.

"Así que tienen coliseo propio, como no van a tener si no le pagan a nadie, meten cabeza a todos, hasta gente humilde ya falleció y ni eso les mueve un pelo para pagar lo que deben, meten cabeza por millones a empresas, no van a meter por unos cuantos miles a familias. Estafadores", escribió Butrón.