Leao Butrón enfurece a hinchas de la 'U' tras polémica por el título de 1934: "Se inventaron copas y libros"

La polémica por el título nacional de 1934 entre Alianza Lima y Universitario ha vuelto a encenderse, y Leao Butrón no guardó silencio. Apoyado en una reciente investigación de Joel Peralta, que sugiere un reconocimiento de la FIFA al conjunto íntimo como campeón, el exarquero lanzó mensajes que enfurecieron a los hinchas crema.

Todo comenzó cuando Joel Peralta publicó una investigación en la que supuestamente la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) confirmó que el trofeo de 1934 le pertenece a Alianza Lima.

Ante esto, Leao Butrón no dudó en pronunciarse y, a través de sus redes sociales, mostró su respaldo a dicha versión. "Una interesante investigación", comentó el exguardameta, validando el trabajo del periodista.

Sin embargo, su comentario no se quedó solo en un respaldo. Leao Butrón aprovechó la oportunidad para cuestionar el silencio de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) respecto al tema.

"Lo que no entiendo es por qué la FPF no se quiere pronunciar", expresó, alimentando la polémica que, según la federación, no debería existir.