Leao Butrón y su sincera confesión sobre Universitario en la Copa Libertadores: "No quiero que les vaya bien"

Leao Butrón, una de las figuras históricas de Alianza Lima, dejó clara su postura sobre el desempeño de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores. En la última edición del programa 'Desmarcados', el exarquero fue directo y aseguró que no desea que el equipo crema tenga éxito en el torneo internacional.

Leao Butrón, quien actualmente se desempeña como gerente de Academias y Franquicias en Alianza Lima, no ocultó su sentir cuando fue consultado sobre su apoyo a los equipos peruanos en la Libertadores.

Si bien mostró su respaldo a Sporting Cristal y Melgar, además de su Alianza Lima, dejó en claro que no puede desear el éxito de Universitario de Deportes en el torneo continental.

"Como hincha de Alianza no quiero que le vaya bien. Lo que yo desee no va a cambiar nada. Si pasan es mérito de ellos y si no, es todo lo contrario", afirmó el exguardameta en el programa streaming.