Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no se enfrentarán otra vez: ¿Por qué "The Last Dance" no se llevará a cabo?

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son dos de los futbolistas más grandes de todos los tiempos, y si bien su rivalidad parecía extenderse con el amistoso denominado 'The Last Dance', este nuevo capítulo en la saga de estos jugadores no se llevará a cabo.

El encuentro está planeado a disputarse el próximo jueves 1 de febrero, y vería enfrentados al Inter de Miami de la 'Pulga' y al cuadro del luso, el Al-Nassr. Este partido sigue en pie y se disputará con normalidad, solo que sin un importante factor, que fue el que llevó a su programación hace ya varios meses.

¿Qué pasó?

Lamentablemente para los fanáticos del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo no pudo recuperarse de una lesión en el gemelo izquierdo, y se perderá este encuentro amistoso. Lo peor es que el partido estaba por jugarse en el Kingdom Arena de Arabia Saudita, teniendo como local al equipo del 'Bicho'.

Esto fue confirmado por el propio entrenador del Al-Nassr, Luis Castro, que en una rueda de prensa informó que el exdelantero del Real Madrid, Juventus y Manchester United verá acción en los próximos días, pero que se perderá el amistoso contra Inter de Miami.

"Cristiano Ronaldo está en la etapa final de su recuperación. Esperamos que en los próximas días pueda empezar a trabajar con el resto del grupo, pero mañana no estará", señaló.

El mismo Cristiano se pronunció respecto a su lesión, pidiéndole disculpas a los fans de China, pues previo a su encuentro contra Inter de Miami, el Al-Nassr tendría una serie de amistosos en el país asiático.

"Pido disculpas a todos los aficionados chinos. Sé que todos están tristes, y yo también, pero como saben, en el fútbol hay cosas que no se pueden controlar", escribió Ronaldo en sus redes sociales.

Cara a cara

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se han visto las caras un total de 37 veces. Estas confrontaciones previas se distribuyen en diversos torneos, desde LaLiga hasta la Champions League y amistosos internacionales.

De todas sus confrontaciones, el argentino consiguió ganar en 17 oportunidades, anotando 23 goles en esos partidos. Por su lado, Cristiano Ronaldo celebró 11 veces, marcando también 23 tantos en dichos partidos.

Entre ambos, se reparten únicamente 9 empates, siendo sus choques partidos con muchos goles, emociones, y ritmo frenético.

