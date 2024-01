Juan Reynoso pedido como entrenador de importante club en México: "No lo supieron valorar en Perú"

El paso de Juan Reynoso por la Selección Peruana no fue el mejor, y dejó al combinado nacional hundido en una severa crisis de juego y resultados. Sin embargo, eso parece no importarle a un importante club de México, que desea contar con el peruano como entrenador.

Según el periodista Ignacio Suárez, el técnico nacional estaría en los planes del Juárez FC de México, luego de que el DT Diego Mejía fuese destituido por una serie de malos resultado. 'Los Bravos' consideran al 'cabezón' como un gran candidato para dirigir al equipo lo que resta de campaña.

Sin embargo, Reynoso no sería el único técnico en lista, pues el periodista también mencionó a Ricardo La Volpe y Gabriel Caballero. Coincidentemente, los tres entrenadores cuentan con experiencia en el fútbol del país, por lo que el perfil de la nueva contratación es claro.

Luego de la salida de Juan Reynoso de la Selección Peruana, comenzaron a pronunciarme múltiples futbolistas del torneo local. Uno de ellos fue Paolo Guerrero, que indicó que el grupo no funcionó bajo el mando del 'cabezón'.

"El grupo hacía lo posible, el grupo intentaba, trabajaba día a día. Todo su cuerpo técnico le metía ganas y trataban de apoyar, pero los resultados no se daban. Y el fútbol infelizmente hoy por hoy es así, no entiende resultados. Y es una pena, una pena que no se haya podido conseguir los puntos que en realidad eran necesarios para estar en la pelea en el Mundial", agregó.