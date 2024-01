¿Lo logrará? Jean Ferrari sueña con ganar la Copa Libertadores por primera vez con Universitario

Jean Ferrari ha tenido una gestión destacada en sus últimos meses como administrador temporal de Universitario. El dirigente crema se muestra ambicioso respecto a los objetivos del merengue, y mencionó en una entrevista que sueña con ganar la Copa Libertadores.

Ferrari declaró para el medio 'El Diez' que ya consiguió su primer objetivo, que era salir campeón del fútbol peruano. Ahora, espera reducir la brecha de nivel del balompié nacional con otros países triunfando en la presea continental.

En esa misma conversación, el dirigente de la 'U' habló sobre el próximo 'Clásico', a disputarse el 10 de febrero, recordando el incidente del apagón en Matute.

Ferrari, fiel a su estilo, comentó esto al ser cuestionado sobre la localía de Alianza en el 'Coloso de José Díaz', luego de que la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) denegará abolir la sanción impuesta contra el estadio Alejandro Villanueva.

Sorprendentemente, Jean Ferrari pudo haberse vestido de azul y blanco cuando era futbolista profesional. El mandamás de la 'U' comentó previamente en una entrevista que el técnico uruguayo Gerardo Pelusso lo contactó para que se sume al cuadro victoriano.

"Me llama el profe Gerardo Pelusso, me cita a su casa. Hablamos de fútbol y le dije: 'No, profe, yo no puedo'. Él me decía que quería un jugador como yo, con mi liderazgo y características. Me trataba de convencer. Yo decía que no, que no me nace", comentó.