Luis Advíncula confirma que se retirará del fútbol en histórico club peruano: ¿Alianza o Cristal?

En una reciente entrevista con Andrés Hurtado, Luis Advíncula, actual figura de Boca Juniors, ofreció una visión introspectiva sobre su carrera. El jugador, que disfruta de un notable éxito en Argentina, compartió sus pensamientos sobre el futuro y su deseo de culminar su trayectoria profesional en el club que considera su verdadero hogar.

Durante la entrevista en Buenos Aires, Luis Advíncula reveló sus aspiraciones para el final de su carrera futbolística. Aunque de niño fue hincha de Alianza Lima, el 'Rayo' confesó su profundo aprecio por Sporting Cristal.

"Yo lo he dicho siempre. Yo de chico fui simpatizante de Alianza Lima, eso siempre lo he dicho ante cámaras. Pero de grande me hice hincha realmente de Sporting Cristal, porque a mí me lo dio todo", explicó.