¿Ya es hora? Farfán aconseja a Paolo Guerrero retirarse del fútbol: "Pare de sufrir"

Jefferson Farfán se encuentra en una nueva faceta tras alejarse de las canchas y es a través de su programa 'Enfocados' que no dudó en confesar que aconsejó a Paolo Guerrero de ya dejar el fútbol debido a su edad.

Durante la última emisión de su programa de YouTube, la 'Foquita' entrevistó al seleccionado André Carrillo para conocer aspectos desconocidos de su vida y sobre su reciente ampay en una juerga con Cueva y Bryan Reyna tras la eliminación de Perú en la Copa América.

Durante la conversación, la 'Culebra' Carrillo confesó que no siguió en la Premier League por la Liga de Arabia Saudita por un tema económico, pero especialmente porque considera que no tiene la capacidad de permanecer en el fútbol hasta los 40 años como Guerrero.

"Quiere más, ¿te das cuenta? Es hambriado", dijo Farfán, a lo cual, Carrillo se defendió tratando de remarcar que no todo es por dinero: "No soy hambriento, estoy con 33 años y yo no soy como Paolo Guerrero que dura hasta los 40 años. No voy a durar".