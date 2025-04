Mr. Peet enciende la previa del clásico con fuerte crítica a jugador de Universitario: "No tiene nivel"

05/04/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Quedan pocas horas para vivir una nueva edición del clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, y las declaraciones previas al encuentro ya comienzan a encender la previa. El periodista Peter Arévalo, conocido como Mr. Peet, lanzó duras críticas contra un jugador crema, cuestionando su nivel para competir a nivel internacional y su ausencia en la selección peruana.

Mr. Peet arremete contra Jairo Concha

En la antesala del esperado duelo entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Apertura 2025, las miradas no solo están puestas en los equipos, sino también en las opiniones de los principales referentes de la prensa deportiva nacional.

Esta vez, fue Peter Arévalo quien encendió la polémica al opinar sobre el rendimiento del volante Jairo Concha, luego de la derrota del cuadro crema frente a River Plate por la Copa Libertadores.

Durante su participación en el programa 'Madrugol', el popular Mr. Peet no tuvo reparos en señalar que Jairo Concha no está a la altura del nivel internacional y que este sería el principal motivo por el cual no es considerado en las convocatorias de la selección peruana.

"Jairo Concha demostró que este nivel le cuesta, el nivel internacional le cuesta mucho. Uno se pregunta '¿Por qué a Jairo Concha no lo convocan a la selección?' Bueno, es por este nivel. Le cuesta, no tiene nivel internacional", afirmó el periodista.

Rendimiento de Jairo Concha en la temporada 2025

El mediocampista de 25 años ha tenido una participación irregular durante la temporada 2025. Hasta el momento, ha disputado un total de seis partidos, en los cuales ha marcado un gol y brindado dos asistencias.

Sin embargo, ambas asistencias y su única anotación se produjeron en un solo partido, ante Sport Huancayo, donde mostró su mejor versión.

En los encuentros posteriores, especialmente frente a River Plate, no logró replicar esa actuación destacada, lo que ha generado cuestionamientos sobre su continuidad en el once titular. A pesar de ello, las circunstancias podrían jugar a su favor.

La reciente lesión de Horacio Calcaterra y Rodrigo Ureña ha obligado al técnico de Universitario de Deportes a contar con Jairo Concha desde el inicio en los próximos partidos, incluido el crucial clásico frente a Alianza Lima.

Quedan pocas horas para el esperado clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, un duelo que promete emociones intensas tanto dentro como fuera del campo. En medio de esta previa cargada de tensión, las críticas de Mr. Peet hacia Jairo Concha se suman al ambiente previo, cuestionando su nivel para competir internacionalmente y su falta de presencia en la selección.