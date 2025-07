Mr. Peet fue intervenido por la policía en Brasil tras clasificación de Alianza Lima

Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, no solo celebró la histórica clasificación de Alianza Lima a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. También vivió un momento insólito fuera del Arena do Grêmio que lo dejó en shock: fue intervenido por la policía brasileña en plena vía pública.

Mr. Peet se mandó con todo y viajó hasta Porto Alegre, Brasil, junto a un grupo de hinchas blanquiazules para alentar a Alianza Lima en su partidazo contra Gremio. Desde su canal de YouTube, contó todo: la previa, el duelo y la locura tras el empate 1-1 que metió a los íntimos en los octavos de la Copa Sudamericana.

Pero lo que parecía una jornada redonda terminó con un inesperado episodio. Apenas terminó el partido y mientras regresaban al bus junto a los demás hinchas peruanos, Peter Arévalo fue intervenido por efectivos de la Policía Federal de Brasil. Según relató, todo ocurrió en plena vía pública.

"Es parte del protocolo, son las leyes en Brasil. Puede parecer un exceso, pero para mí no me parece", explicó con calma el periodista en una transmisión. Según detalló, la policía realizó una revisión general a los buses donde viajaban los hinchas para asegurarse de que no hubiera objetos prohibidos.