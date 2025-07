Se une a Messi: Rodrigo De Paul fue confirmado como nuevo fichaje del Inter Miami

Fichaje bomba para la Major League Soccer (MLS). El Inter Miami ha confirmado a través de sus redes sociales la incorporación del mediocentro argentino, Rodrigo De Paul. Al mismo tiempo, el Atlético de Madrid se despidió del jugador que así como en la selección albiceleste, jugará al lado de Lionel Messi.

Desde el fin del Mundial de Clubes, se especuló que el mediocampista de 31 años interesaba al cuadro de 'Las Garzas'. Los rumores pasaron a ser un hecho este viernes 25 de julio cuando se oficializó, luego de que el futbolista arribase a Miami, presuntamente para superar los exámenes médicos en el club presidido por David Beckham.

"The engine is on (El motor está encendido)", publicó el Inter en su cuenta de X, como un mensaje alusivo al futbolista natural de Sarandí.