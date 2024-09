Mr. Peet revela cómo se convirtió en hincha de Alianza Lima: "Desde que mis viejos se acostaron"

06/09/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

En una reveladora entrevista con el podcast 'Los sapazos de Puchungo', conducido por el exfutbolista Puchungo Yáñez, el comentarista deportivo Peter Arévalo, conocido como Mr. Peet, compartió la profunda conexión que tiene con Alianza Lima. La conversación dio detalles sorprendentes sobre cómo este icónico hincha del club blanquiazul se convirtió en seguidor apasionado del equipo desde antes de su nacimiento.

¿Cómo se hizo hincha Mr. Peet de Alianza?

Cuando Puchungo Yáñez preguntó a Mr. Peet sobre sus orígenes como hincha de Alianza Lima, la respuesta fue tan inesperada como reveladora. " Yo soy hincha de Alianza desde que mi viejo y mi vieja decidieron hacer el amor , desde el mismo momento en que se acostaron, ya yo era hincha de Alianza", afirmó Mr. Peet con su característico sentido del humor.

Mr. Peet relató que, incluso antes de asistir a un partido en vivo, ya sentía una profunda admiración por el club.

"En nuestra época no transmitían los partidos por televisión, era por radio. Para enamorarte de un equipo tenías que ir a la cancha. Mi primera vez viendo a Alianza fue con mi viejo en el clásico Alianza vs. Universitario en Matute, durante la liguilla del 75", recordó.

A pesar del empate 0-0 en ese partido, su amor por Alianza Lima ya estaba profundamente arraigado, consolidado a través de la emoción de la radio.

El comentarista deportivo también compartió quiénes han sido sus ídolos a lo largo de los años. "Mi ídolo para toda la vida hasta el día que me muera es José Gonzales Ganoza, porque además fue mi amigo", confesó.

José Gonzales Ganoza, conocido como Caíco, fue un destacado arquero y parte de la selección peruana. Mr. Peet también mencionó a Teófilo Cubillas como otro de sus grandes ídolos, destacando que tiene la suerte de considerarlo amigo.

Mr. Peet "se muere" cuando pierde Alianza

Hace unos meses, durante una transmisión en vivo, Mr. Peet expresó su desconsuelo por las derrotas del equipo. "Cuando Alianza pierde me quita vida. Me llega al pi**ho perder, me muero cuando pierdo, me voy muriendo poco a poco cuando pierde Alianza", afirmó con evidente dolor.

"Me quita vida, me quita ganas de vivir, me quita ganas de hacer cosas, me quita ganas de estar aquí hablando con ustedes, me quita ganas. Me llega al pi**ho hablar de fútbol, sea amistoso, sea a la yankenpo, sea lo que sea", agregó.

La entrevista con Mr. Peet revela no solo la profundidad de su amor por Alianza Lima, sino también cómo esta pasión ha formado parte integral de su vida desde antes de su nacimiento. En definitiva, la conexión del comentarista deportivo con el club victoriano es un testimonio de la influencia poderosa que el fútbol puede tener en la vida de las personas.