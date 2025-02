Néstor Gorosito lanza advertencia a Boca Juniors: "Nosotros vamos a querer ganar, no a intentar"

El entrenador de Alianza Lima, Néstor Gorosito, advirtió a Boca Juniors en la previa del partido que disputaran por la fase 2 de la Copa Libertadores 2025 y aseguró que buscarán imponer su idea de juego ante los 'bosteros'.

En conferencia de prensa, el 'Pipo' indicó que el club 'blanquiazul' es un grande de Sudamérica y como tal debe de jugar con personalidad contra los 'xeneizes'.

"Intentar no, nosotros vamos a querer ganar. No es que queremos intentar. Después veremos si nos da el cuero o no nos da el cuerpo, pero Alianza es un equipo grande de Sudamérica y en la cancha somos 11 contra 11 y tenemos mucha confianza en el plantel que tenemos. En los jugadores que tenemos", declaró.