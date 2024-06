¡No se guardó nada! Juan Manuel Vargas EXPLOTA por convocatoria de Cueva a la Selección Peruana

El exjugador de Universitario de Deportes ('U'), Juan Manuel Vargas, explotó por la convocatoria de Christian Cueva como invitado a la Selección Peruana.

En un conocido podcast, el 'Loco' manifestó que el llamado de 'Aladino' a la 'Blanquirroja' le quita un lugar a un futbolista que, posiblemente, estuvo trabajando para poder ser convocado para los partidos amistosos.

"Él (Christian Cueva) quiere jugar porque quiere estar en la Selección, quiere estar en ritmo, pero si ahorita está en la selección como invitado, ¿Qué pueden pensar el resto de los que han venido jugando y preparándose en estas convocatorias? Pero si el 'Cholo' está bien, siempre lo he dicho, es el mejor de todos", sostuvo.

Cabe recordar que, el último partido oficial de Cueva fue el pasado 21 de octubre del 2023 en el empate a cero entre Alianza Lima vs. ADT por el Torneo Clausura.

En una edición de 'Enfocados', el exjugador 'crema' recordó aquella vez en la que le lanzó una fuerte bofetada a 'Aladino'. Y es que, al parecer, exfutbolista de Alianza Lima habría querido generar confianza en el grupo; sin embargo, no resultó bien.

"Este hu***n (Farfán) me jod.. como me jo**a ahora y el chibolo (Christian Cueva) se quiere subir al micro. 'Oe' ¿Quién te ha dado confianza'', le dije y me respondió 'Ya pe', le metí un 'soplamoco', su cara se fue para un lado y la gorra para el otro", dijo entre risas.