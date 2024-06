¡No puede ser! Selección Peruana sufre IMPORTANTE BAJA a pocos días del amistoso ante El Salvador

La Selección Peruana viajó este último martes hacia Estados Unidos para entrar a la etapa final de su preparación para lo que será la Copa América 2024.

El combinado patrio no atraviesa por un buen momento luego de lo que fue el pobre empate ante Paraguay el pasado viernes 7 de junio en el Estadio Monumental.

Pese a ello, miles de hinchas deseaban ver a una de las piezas claves del equipo de todos enfrentando a El Salvador en el último amistoso a jugarse antes del certamen internacional.

Sin embargo, Jorge Fossati descartó rotundamente que Christian Cueva sea tomado en cuenta para dicho cotejo durante un reciente pronunciamiento ante la prensa.

El experimentado estratega uruguayo señaló que 'Aladino' todavía no se encuentra en su mejor nivel físico por lo que la idea es seguir preparándolo para lo que será el retorno de las Eliminatorias en el mes de septiembre.

Lo que debía ser un viaje tranquilo y sin inconvenientes para la Selección Peruana, se convirtió en un mar de incertidumbres luego que Renato Tapia no formara parte de esta delegación.

A horas de este hecho, la Federación Peruana de Fútbol se pronunció al respecto señalando que el denominado 'capitán del futuro' no llegó a un acuerdo contractual para asegurar su participación en la Copa América.

Sin embargo, el aún jugador del Celta de Vigo publicó un comunicado responsabilizando al ente presidido por Agustín Lozano por no conseguirle un seguro en caso de una hipotética lesión.

"Sabiendo que hoy era el día límite para una solución formal y oficial, no recibí ninguna garantía como se me había ofrecido previo al partido contra Paraguay. Es por esta razón que me veo en la obligación de tomar esta difícil decisión, la cual me duele tener que asumir", precisó en sus redes sociales.