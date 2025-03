"Orgullo Blanquiazul": Alianza Lima cayó en la final del Campeonato Sudamericano de Vóley

11/03/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El equipo de vóley femenino de Alianza Lima logró un hecho histórico cuando llegó a la final del Campeonato Sudamericano de Vóley y logró ganarse un lugar en el Mundial de Clubes. Pese al gran esfuerzo de las jugadoras, no pudieron conseguir la victoria en el partido definitorio.

Alianza Lima quedó subcampeona sudamericana

Un hecho histórico fue el que consiguieron las jugadoras del equipo de vóley femenino de Alianza, quienes luego de consagrarse campeonas de la Liga Nacional de Vóley Femenino 2024 se ganaron un lugar en el torneo internacional.

De esta forma, luego de superar todas la fases, el equipo peruano logró instalarse en la final del certamen contra la representante de Brasil. Dentil Praia Club fue la rival que las 'blanquiazules' tuvieron que enfrentar en el partido decisivo.

No obstante, el equipo peruano no podría contra el poderío de su rival y cayó sin ganar set alguno. En total el partido quedó 3-0 (25-15, 25-12, 25-19) en favor del equipo brasileño. Las 'íntimas' ya habían derrotado a las finalistas en la fase de grupos, pero no pudo repertir el resultado en la final.

⏱️🏐 ¡𝑭𝑰𝑵𝑨𝑳 𝑫𝑬𝑳 𝑷𝑨𝑹𝑻𝑰𝑫𝑶!



🏆: 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 - 𝑺𝒖𝒅𝒂𝒎𝒆𝒓𝒊𝒄𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒍𝒖𝒃𝒆𝒔@AlianzaLimaVB 0️⃣ | 19-25 | 3️⃣ 𝑷𝒓𝒂𝒊𝒂 𝑪𝒍𝒖𝒃𝒆



¡𝑶𝒓𝒈𝒖𝒍𝒍𝒐𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒖𝒔𝒕𝒆𝒅𝒆𝒔, 𝒄𝒉𝒊𝒄𝒂𝒔! 💙👏🏾



¡𝑨𝒓𝒓𝒊𝒃𝒂 𝑨𝒍𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂! 🙌🏾⚪️🔵#ElRegresoALaGloria... pic.twitter.com/qtUwBXmG4H — Alianza Lima Vóley (@AlianzaLimaVB) March 12, 2025

En resumen, el equipo de vóley de Alianza Lima disputó la final del Campeonato Sudamericano del deporte, pero no pudo salir victorioso y quedó subcampeona luego de caer por 3 sets a 0. Pese a la derrota, las jugadoras lograron asegurar su presencia en el Mundial de Clubes.