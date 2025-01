Pablo Lavandeira aclaró sus declaraciones tras salir de Alianza Lima en el 2023: "Pido disculpas"

El volante de Alianza Lima, Pablo Lavandeira, aclaró sus polémicas declaraciones al momento de su salida del club 'blanquiazul' para fichar por Melgar y pidió perdón a los hinchas.

En declaraciones a la prensa, el futbolista de 34 años aseguró que no pudo expresar lo que realmente quiso decir y lamentó que se hayan malinterpretado sus palabras.

"Voy a aclarar por última vez ese tema porque, cuando uno declara, sobre todo en vivo, a veces uno quiere expresar cosas que no terminan resultando como uno quiere expresarlas. No expresé lo que realmente yo quise decir y, lamentablemente también, se utilizó de mala forma para malinterpretarse", mencionó.

Lavandeira explicó que, en el 2023, hubieron cuatro partidos donde fueron superados por el rival. Sin embargo, se quedaron con el triunfo por individualidades.

En esa misma línea, el jugador uruguayo se mostró emocionado en su segundo debut con la camiseta 'blanquiazul' e indicó que existe una conexión única con los hinchas de Alianza Lima.

"Fue una tarde increíble, soñada, muy emotiva y muy agradecido por el amor que recibo cada vez que vengo a Matute. Sentí muchísima emoción, no creo merecer el recibimiento, es algo mágico lo que pasa entre la gente de Alianza con mi persona, esta química no tengo cómo explicarla. Nunca me quise ir de Alianza", aseveró.