Pablo Sabbag ARREMETE contra sus detractores por críticas a su carrera como cantante

En una reveladora entrevista en el programa 'Enfocados', el delantero de Alianza Lima, Pablo Sabbag, abrió su corazón para hablar sobre su vida personal, su pasión por la música y su proceso de recuperación de una lesión en el tobillo que lo aleja de las canchas. Sentado junto a Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, enfrentó las críticas y defendió su decisión de ser cantante.

Pablo Sabbag no dudó en responder a las críticas de los hinchas de Alianza Lima que cuestionan su compromiso con el equipo debido a su interés por la música.

El delantero colombiano compartió su amor por la música, revelando que aspira a convertirse en cantante después de retirarse del fútbol. Aprovecha su tiempo libre para tomar clases de piano y mejorar sus habilidades vocales.

"A mí me gusta la música y quiero ser cantante después de retirarme del fútbol. En mis ratos libres me dedico a clases de piano, ver técnicas vocal porque me gusta, me gusta aprovechar el tiempo y la gente me ha estado matando por eso. Que por el hecho de hacer eso entonces no me voy a recuperar", expresó Sabbag.