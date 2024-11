'Pantera' Zegarra confirmó su retiro del boxeo y lanza advertencia: "Así tenga 50 años, pelearía con Maicelo"

28/11/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El popular boxeador David 'Pantera' Zegarra sorprendió a sus seguidores con un particular anuncio. En recientes declaraciones, el deportista explicó ya tendría planeado su retiro definitivo del ring. No obstante, lanzó una advertencia muy explícita: pese a su edad, no dudaría en luchar por última vez contra su eterno rival, Jonathan Maicelo.

¿Cuándo se retirará 'Pantera'?

Luego de su participación en la competencia Celebrity Combat, Zegarra aseguró que el próximo año será el último de su carrera profesional en la disciplina. De acuerdo al ex chico reality, sus 40 años de edad podían verse afectados si continúa en el deporte, debido a las exigencias físicas que este rige.

"La edad pesa, hay que ser inteligente y dedicarse a otras cosas referentes al deporte. Pero ya no subir al ring, porque después de los 40 años los riesgos son bien grandes" manifestó en diálogo con Trome, asegurando que priorizará su salud antes que todo.

No obstante, la 'Pantera' no descartó retornar al ring por última vez. David indicó que esta posibilidad podría darse siempre y cuando se bata a duelo con su némesis, Jonathan Maicelo. Desde que alcanzaron popularidad como figuras del boxeo nacional, surgió una especie de 'rivalidad' entre ellos. Por tal motivo, el esperado encuentro podría poner el punto final al asunto.

"Mi retiro se dará el próximo año, pero así tenga 50 años y si se da la oportunidad de pelear con Maicelo, pues tendré que regresar y sin ningún problema", expresó muy seguro. Cabe destacar que ambos habían pactado tal encuentro a inicios de 2024; no obstante, esto aún no se ha concretado.

Maicelo y 'Pantera' se agarraron a golpes

Pese a que la ansiada 'pelea del siglo' no ha ocurrido de manera oficial, Maicelo y Zegarra dieron una pequeña muestra de la tensión que se tienen frente a frente. En el mencionado evento, lo que comenzó como un intercambio de palabras terminó en golpes, acaparando la atención en el Velódromo de La Videna.

Bastaron solo segundos para que la situación empeorara, debido a que Jonathan Maicelo se aproximó con furia a la mesa donde estaba la 'Pantera' Zegarra. Este último respondió con un puñetazo, dando inicio a un altercado que dejó atónitos a los presentes.

Entre gritos, insultos y algunos golpes, ambos boxeadores tuvieron que ser separados por el staff del torneo y otros asistentes, evitando así que la insólita situación se saliera de control.

Maicelo y la pantera Zegarra casi se agarran a quesos en pleno evento pic.twitter.com/j1XBXuQEJM — AzvL (@AzvLForever) October 18, 2024

Si bien la pelea oficial entre David Zegarra y Jonathan Maicelo no se ha ejecutado, todo parece indicar que esto pondría fin a la carrera en el boxeo del popular 'Pantera'.