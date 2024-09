Paolo Guerrero afirma que Alianza Lima es el club más grande del Perú: "La tradición es salir campeón"

02/09/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

En una emotiva presentación, Paolo Guerrero ha hecho su regreso oficial a Alianza Lima, el club donde comenzó su carrera y que ahora busca liderar hacia el título nacional. El delantero de 40 años no solo expresó su profundo cariño por el equipo blanquiazul, sino también su determinación de lograr el campeonato.

Paolo Guerrero regresa a Alianza Lima

Durante su presentación, Paolo Guerrero subrayó la importancia sentimental y profesional que tiene para él regresar a Alianza Lima: "Muchas gracias, por el cariño. Cumplir mi sueño de regresar a mi casa, vine con 7 años de edad, me fui a los 17 años. Es el equipo más grande del Perú, de eso no queda dudas, ¿Hay alguien que tiene dudas de eso? No hay. Alianza es el pueblo, es corazón".

Guerrero no solo habló de sus sentimientos, sino que también dejó claro su objetivo para esta nueva etapa. El delantero aseguró que su principal meta es lograr el campeonato con Alianza Lima.

"Me siento muy feliz de estar aquí. De verdad, me siento orgulloso. Quisiera expresarme y decir muchas gracias, a hinchas, directivos por realizar el esfuerzo de traerme aquí. Espero dar todo de mí y a final de año celebrar como se debe. No es una ilusión salir campeón, es seguir la tradición", comentó Paolo Guerrero.

El significado del dorsal 34

Otro aspecto interesante de la presentación de Paolo Guerrero fue la elección de su número de camiseta: el 34. El delantero peruano explicó el simbolismo detrás de esta elección.

"Porque es el año donde Alianza Lima fue campeón, y me habían prometido la 99 y 84. Quería elegir algo muy simbólico para Alianza", detalló Paolo Guerrero.

El dorsal 34 no solo es un homenaje al año en que el club logró un campeonato importante, sino también un vínculo emocional con la historia del equipo blanquiazul, demostrando una vez más el respeto y la devoción de Paolo Guerrero por Alianza Lima.

Paolo Guerrero ha regresado a Alianza Lima con una mezcla de emoción y determinación. Su presentación ha sido un testimonio de su amor por el club y su compromiso con el éxito del equipo. Con un dorsal cargado de significado y un mensaje claro de intención de lograr el título, está listo para embarcarse en una nueva etapa en su carrera futbolística, esta vez, en el club que lo vio crecer y que ahora espera celebrar grandes victorias junto a él.