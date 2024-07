'Chemo' afirma que Sporting Cristal aún no cede a sus juveniles: "Espero que los presten después del campeonato"

La Selección Peruana Sub-20 viene ingresando en la recta final de su preparación para lo que será el Sudamericano de la categoría en el enero del 2025 a jugarse en Arequipa. Por ello, su entrenador, Chemo del Solar, habló sobre la situación de sus dirigidos y se pronunció sobre su relación con Sporting Cristal.

Como se sabe, el exestratega de la Bicolor ya se había quejado anteriormente con que los principales clubes de primera división no les cedían a sus jugadores convocados. Incluso, aseguró que podría renunciar si no veía mayor apoyo de los equipos profesionales.

En las últimas horas, José Guillermo del Solar conversó largamente con Exitosa para brindar detalles del proyecto de menores que viene liderando. En ese sentido, el técnico también fue consultado por la Selección Peruana Sub-20 y su preparación de cara al torneo de la categoría.

Ahí, Chemo aseguró que Sporting Cristal sigue sin ceder a sus futbolistas convocados debido a que estos entrenan con el primer equipo dirigido por Guillermo Farré. Esto es algo que incomoda al estratega nacional, aunque reconoció que es positivo que sus futbolistas tengan ritmo de primera división.

"La relación que yo tengo con Cristal sigue siendo buena, la gente que está manejando el club la conozco perfectamente y es gente super profesional. El tema es que hay jugadores que no mes los ceden. No tenemos ningún problema con la Sub-15 y Sub-17, el problema viene con la Sub-20 porque hay varios de esos chicos que entrenan con el primer equipo y no me los dan", indicó para nuestro medio.

"Ahora, yo he hablado muchas veces con Joel (Raffo), yo estaría encantando que no me den a los jugadores, pero que yo los vea jugar en primera división. Si quieren no me los den hasta el Sudamericano, pero yo quiero verlos jugar porque entrenan con el primer equipo, pero no los veo jugar", añadió.