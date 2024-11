¿Paolo Guerrero se despide de la selección peruana? 'Depredador' habla sobre su futuro ante críticas

20/11/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Paolo Guerrero habló sobre su futuro en la selección peruana tras la derrota ante Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El 'Depredador', quien sigue siendo el máximo goleador de la Bicolor, se defendió de las críticas y dejó claro que no abandonará a su equipo en la lucha por la clasificación.

Perú se hunde en la tabla de posiciones

Una jornada amarga para la selección peruana en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Perú visitó a Argentina por la fecha 12 de las clasificatorias en un estadio La Bombonera repleto de hinchas, y pese a un desempeño físico comparable con el de su rival, la Bicolor sucumbió por 1-0.

Lautaro Martínez anotó el único gol del partido, aprovechando un pase magistral de Lionel Messi, quien dejó en evidencia una vez más su gran nivel.

Con este resultado, Perú se ubica en el último lugar de la tabla de posiciones, lo que complica sus chances de clasificación para el Mundial de 2026.

Paolo Guerrero critica el arbitraje

Uno de los jugadores más destacados de la selección, Paolo Guerrero, nuevamente ocupó la titularidad. El delantero de 40 años jugó hasta el minuto 63, y aunque su presencia en el campo fue notoria, no logró impactar en el marcador.

Al término del partido, Guerrero no dudó en expresar su frustración tanto con el rendimiento del equipo como con algunas decisiones arbitrales. El 'Depredador' apuntó contra el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, al considerar que varias de sus decisiones afectaron el desempeño de la Bicolor, especialmente en el primer tiempo.

"No me gusta hablar del árbitro, pero el árbitro nos condicionaba. Cuando nos tocaban a nosotros no cobraba falta, nos empujaban y nada. Es un poco duro. Independiente de eso creo que pudimos hacer un partido donde pudimos jugar más, crearle más peligro a Argentina, pero no nos atrevimos y nos vamos con los bolsillos vacíos", declaró.

El capitán también destacó que, a pesar de los esfuerzos en el campo, no pudo recibir los pases que requería para generar jugadas claras.

"Yo quedaba mano a mano, hacía la gambeta para que me tiren una pelota, pero nada. Eso es lo que me deja pensando. Nos faltó atrevimiento, ser más conchudos y que la bola corra. Podíamos crearle más situaciones, porque quedaban mal parados", añadió el 'Depredador'.

¿El adiós de Paolo Guerrero?

A pesar de la derrota, Guerrero se mostró firme en su apoyo a la selección peruana. Defendió su papel dentro del equipo y rechazó las críticas que lo han señalado en los últimos partidos.

🎙️ Paolo Guerrero: "Más allá del gol, creo que no nos crearon muchas ocasiones claras. Nosotros no nos atrevimos mucho, podríamos haber jugado un poco más. Irse con las manos vacías duele mucho. Todavía tenemos chances de clasificar, a la Selección Peruana no se le puede dar por... pic.twitter.com/cWYwgIMKCE — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 20, 2024

El máximo goleador en la historia de la Bicolor aseguró que no abandonará el barco, y que siempre estará disponible para sus compañeros y para el técnico, Jorge Fossati.

"Es posible, es posible que sí (que sea su último partido oficial con la blanquirroja), pero no soy cobarde. No voy a abandonar el barco y estaré aquí para lo que el 'profe' me pida. Quiero mucho a mi país y a esta camiseta", expresó Guerrero.

En cuanto a las posibilidades de clasificación, dejó en claro que aún no está todo perdido. "No creo que estemos afuera, todo puede pasar, a la selección peruana no se le puede dar por muerta, ya hemos revertido situaciones", concluyó.

