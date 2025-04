Paolo Guerrero hace mea culpa tras derrota ante Libertad en Matute: "Tienen más nivel que los de pre Libertadores"

Alianza Lima perdió ante Libertad en el estadio Alejandro Villanueva, mejor conocido como Matute. Si bien los 'blanquiazules' tenían planeado golear en casa, el resultado no les favoreció, siendo Paolo Guerrero, el encargado de hacer mea culpa sobre la terrible derrota que sufrieron en esta primera fecha de la Copa Libertadores.

Al termino del partido, Paolo Guerrero fue abordado por los medios de comunicación, y se animó a brindar algunas declaraciones en las que reconocía que, tanto él como sus compañeros, tuvieron un partido bastante duro frente a los jugadores de Libertad.

"Un rival duro, no sabíamos que iba a ser duro. Duele mucho perder en casa, pero ya está. Ahora a prepararnos bien para hacer un gran partido en el clásico. No tuvimos una chance muy clara como la que tuvieron ellos ¿no? (...) a seguir trabajando, mejorar, me duele mucho perder en el primer partido de la Libertadores, (...) esperaba jugar un poco más", dijo en un primer momento.