Paolo Guerrero: ¿Por celos? Expresidente de Corinthians reveló el motivo de la salida del 'Depredador'

El expresidente de Corinthians, Mario Gobbi, reveló el posible motivo de la salida del delantero de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, del club brasileño en mayo del 2015.

En entrevista para el pódcast brasileño 'Zona Mista do Hernan', el exdirecto del 'Timao' señaló que el 'Depredador' sintió celos de Alexandre Pato, debido a que el atacante de Brasil ganaba más que él. No obstante, apuntó que el atacante nacional fue "vengativo".

Asimismo, Mario Gobbi apuntó que, durante la renovación de su contrato, Paolo Guerrero pidió siete millones de dólares en efectivo, pero Corinthians solo pudo ofrecerle cinco millones en cuotas. Ello fue rechazado por el actual jugador de la Universidad César Vallejo (UCV).

"Durante la renovación, el presidente era Roberto de Andrade, yo ya me había ido. Pidió siete millones de dólares en efectivo. Llegamos a cinco millones en cuotas. Él no lo quiso. ¿Existe eso? Aparte del salario, que era alto. Lo reconoceríamos, pero no podemos actualizar el salario de todos porque llegó un jugador con un salario más alto. No hay ningún club que pueda con eso", comentó.