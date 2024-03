¿Oliver Sonne será convocado para amistosos de la Selección Peruana? Esto es lo que se conoce

El entrenador de la Selección Peruana, Jorge Fossati, dará a conocer la lista de convocados para los amistosos contra Nicaragua y República Dominicana el próximo lunes 11 de marzo.

En diálogo con Exitosa, el director técnico uruguayo apuntó que no diferencia a jugador de la Liga 1 con el que juega en el extranjero y aseguró que los analiza por igual.

"A mí no me cambia que porque vos juegues en el exterior vas a tener mejores posibilidades que uno que juegue acá. Yo los analizo por igual a los dos (...) Partiendo de la base de que el fútbol peruano tiene una liga competitiva. Yo decía esto cuando dirigía a Universitario, yo no cambio el discurso", declaró a nuestro medio.