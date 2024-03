Roberto Mosquera se deshace en elogios con Paolo Guerrero tras clasificación de UCV: "Es único"

El entrenador de la Universidad César Vallejo (UCV), Roberto Mosquera, se deshizo en elogios con Paolo Guerrero tras la clasificación de su equipo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Según indicó, el 'Depredador' es un jugador único y diferente.

En conferencia de prensa, el estratega peruano destacó la virtud de Guerrero Gonzales al momento de recepcionar un balón aéreo, así como por su seguridad en el pase.

En esa línea, descartó que la prestación de alguno de sus futbolistas haya disminuido ahora que 'PG9' se sumó a las filas del cuadro 'Poeta'

"Es un jugador diferente. Es único. No todos tienen la capacidad como él de parar la pelota y no perder un pase prácticamente. No me parece válido decir que los otros jugadores están mal porque son un complemento de él", declaró.