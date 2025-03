Paolo Guerrero ROMPE SU SILENCIO y se pronuncia sobre presunta mala relación con Alex Valera: "Me gustaría que lo pudiera aclarar"

14/03/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana cumplió este viernes su quinta sesión de entrenamientos con el grupo de jugadores del torneo local. Luego de ello, Paolo Guerrero, goleador histórico del equipo de todos, se presentó ante los medios de prensa para pronunciarse sobre la no convocatoria de Alex Valera.

Como se recuerda, el delantero de Universitario pidió al comando técnico de Óscar Ibáñez no ser convocado a la Bicolor para los duelos ante Bolivia y Venezuela por temas estrictamente personales. Sin embargo, otra versión se conoció en las últimas horas la cual aseguraba que el jugador no quería volver al combinado de todos al no contar con una buena relación con el 'Depredador'.

Descarta esta versión

A propósito de ello, Paolo Guerrero fue consultado sobre esta situación y decidió aclara este supuesto impase. El actual futbolista de Alianza Lima afirmó que no es cierto los comentarios de una mala relación con Alex Valera y que lo atribuye a un periodista que tiene un problema personal contra él.

Además, el jugador de 41 años reveló que conversó con uno de sus colegas en Universitario acerca de este incómodo asunto y fue ahí donde le aclararon que las razones eran otras.

"Justo hablé con un compañero de la selección, que también es de Universitario y le pregunté, porque vi en las redes sociales un comentario que se hizo de una persona que tiene algo personal conmigo, pero igual no le dio 'bola'. Y le hice la pregunta porque en realidad me preocupó, y me dijo que no, es otro motivo", inició.

¿Paolo Guerrero tiene una mala relación con Alex Valera? Esto respondió a la consulta que se le hizo con @atvpe. pic.twitter.com/hfaYaYu0Nh — Joseph Fajardo (@josephfajardo03) March 14, 2025

Pide que lo aclare

En otro momento de sus declaraciones, el 'Depredador' pidió al delantero de Universitario que se sume a él y pueda aclara la situación para que el tema quede zanjado.

"Estuve a punto de escribirle a Alex porque me preocupó, porque tengo una relación muy buena con Alex. Hemos estado jugando juntos en el último partido de selección contra Argentina. Quería consultarlo hoy con un compañero de él y me dice para nada. Lo que él tiene es otros problemas personales que los tiene que resolver. No tiene que ver absolutamente nada conmigo. Si Alex escucha esto me gustaría que lo pudiera aclarar porque esta persona tiene algo personal conmigo, todo el mundo lo sabe", añadió.

De esta manera, Paolo Guerrero rompió su silencio y señaló que no cuenta con ningún problema personal con Alex Valera luego que este pidiera no ser convocado a la Selección Peruana.