Paolo Guerrero no sería opción en Alianza Lima: Las palabras del 'Depredador' que preocupan al hincha 'íntimo'

Preocupación en La Victoria. Paolo Guerrero rompió su silencio sobre su futuro y se sinceró al hablar de la posibilidad de volver a Alianza Lima en 2024. Sin embargo, sus palabras indicarían que su destinó está fuera del Perú aún. ¿Qué dijo el 'Depredador'?

El tajante mensaje del capitán y goleador de la selección peruana tuvo lugar en su salida del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde atendió a la prensa para despejar las dudas sobre su futuro.

#Exclusivo Las primeras declaraciones de Paolo Guerrero en este 2024: "Me interesa trabajar con un DT que no crea que el fútbol es un videojuego" "Hay que captar la idea de Fossati y adaptarse" "No hay ningún interés de Alianza por contar conmigo" @noticias_tvperu @tvperupe pic.twitter.com/VEQccSstXA

Y es que, en primer lugar, Paolo Guerrero señaló que aún no ha elegido al equipo en el que jugará el próximo año. De hecho, afirmó que se encuentra la espera de una propuesta "buena" de algún equipo que le permita competir por un certamen internacional en 2024.

En ese sentido, el 'Depredador' fue consultado por la posibilidad de volver al equipo de sus amores y defender la camiseta de Alianza Lima este año.

Sin embargo, su respuesta ha causado preocupación en el hincha 'íntimo', ya que reveló que los 'blanquiazules' no han hecho ninguna oferta por él hasta la fecha y no estarían interesados en contar con sus servicios.

"Alianza no me ha hecho llegar nada. Creo que no hay ningún interés y no hay problema. Como yo dije siempre, o sea no voy a dejar de ser hincha de Alianza. Dirigentes pasan, todo eso pasa", aseguró.