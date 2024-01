¿Un guiño al goleador peruano? Alianza Lima saludó a Paolo Guerrero por su cumpleaños con peculiar mensaje

Paolo Guerrero cumple el presente lunes 40 años de vida, extendiendo su carrera hasta límites verdaderamente insospechados. En plena celebración de cumpleaños, 'el depredador' recibió un mensaje de Alianza Lima, club del cual es hincha. ¿Qué le dijeron los 'blanquiazules'?

Dicho pronunciamiento del cuadro 'íntimo' incluía una foto de Guerrero con la camiseta del club, y un mensaje deseándole un gran día. Además, se refirieron al goleador de la Selección Peruana como 'uno de los grandes del fútbol'.

Dentro de la misma publicación se logra apreciar a varios usuarios hinchas de Alianza Lima que piden encarecidamente al club que contrate a Guerrero, aprovechando que se identifica con los colores del equipo.

Es válido recordar que Guerrero se ofreció para jugar en Matute durante el 2023, pero la directiva del club rechazó su propuesta. Esto lo informó el mismo Paolo en una reciente entrevista.

"Yo buscaba jugar en Alianza, es el equipo de mi corazón, donde siempre anhele jugar algún día. No tuve una propuesta, no me vinieron a buscar", expresó.