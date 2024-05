¡Piensa en Fluminense! Alejandro Restrepo tras sufrir goleada ante Cusco FC: "Tenemos que voltear la página"

25/05/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

¡Sin tiempo de lamentos! El entrenador Alejandro Restrepo dijo que Alianza Lima debe superar rápidamente la goleada que sufrió ante Cusco FC para centrarse en su duelo ante Fluminense de Brasil, que puede llevarlo a los octavos de final de la Copa Libertadores.

¡Fuerte y claro!

En primera instancia, el estratega colombiano admitió sentirse apenado por lo ocurrido este viernes en la 'Ciudad Imperial', pero agregó que están obligados a mentalizarse en la definición del Grupo A de la Libertadores por llevar consigo su futuro en las competiciones internacionales del 2024.

"No se pueden sacar excusas después de una derrota como esta, estamos muy apenados, especialmente con nuestra hinchada que nos sigue. Tenemos que voltear la página rápido porque tenemos el partido más importante del año, un partido en el que podemos hacer historia y hay que cambiar el chip", manifestó.

Pese a lo dicho, Restrepo culminó señalando los puntos bajos de 'AL' frente al conjunto cusqueño. "Ellos no tuvieron muchas en el primer tiempo, Franco no atajó pelotas de gol en la primera parte y en esos detalles puntuales, de no cerrar el centro, de no entrar más atentos, no presionamos y ellos encontraron espacios", sostuvo.

¿Qué resultados necesita Alianza para avanzar a octavos?

Con cuatro unidades en el Grupo A, 'AL' afrontará el gran reto de visitar a Fluminense en el estadio Maracaná en la última jornada de la primera fase del certamen internacional de la Conmebol correspondiente al presente año.

Aquí, el equipo de La Victoria está obligado a no perder para mantener vivas sus ilusiones de mantenerse en la palestra internacional. Y es que, una caída en territorio brasileño, confirmaría su ubicación en la última casilla de la cuadrilla.

A detalle, los 'Grones' estarían forzados a 'tumbarse' a Marcelo y compañía en el Maracaná, y esperar que Cerro Porteño y Colo Colo empaten en la última jornada.

Con todo ello, Fluminense acabaría con once unidades, Alianza Lima con siete, Colo Colo con seis y Cerro Porteño con la misma cantidad de puntos.

¿Cómo pasaría la Copa Sudamericana?

Para asegurar su pase a la Copa Sudamericana, Alianza debe obtener una victoria en territorio brasileño. En el peor escenario, tendrá que empatar en Río de Janeiro y esperar que Cerro Porteño le gane a Colo Colo aunque sea por la mínima diferencia, o de que Colo Colo derrote por dos goles como mínimo a Cerro Porteño.

