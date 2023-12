Piero Quispe y su emotiva carta a los hinchas de la 'U' tras firmar con Pumas UNAM: "Nunca los voy a olvidar"

28/12/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El futbolista Piero Quispe vive uno de sus mejores momentos al firmar su contrato por tres temporadas con el club mexicano Pumas de la UNAM y aprovechó sus redes sociales para mostrarse agradecidos con los hinchas del equipo de sus amores, la 'U', que le permitió abrirse en el fútbol internacional.

Agradecido con la 'U'

La noticia de que el jugador de 22 años se retiraba de Universitario de Deportes para buscar un mejor futuro en el fútbol, sorprendió a todos los hinchas del club merengue, por lo cual, Piero decidió dedicarles un emotivo mensaje por medio de su cuenta de Instagram y expresar que "nunca dejará su pasión" por el club.

"Tengo muchos sentimientos encontrados porque debo despedirme de mi amado club y no es algo fácil. Universitario de Deportes es mi casa. Es mi vida. El club que amo y amaré siempre. Yo tenía un sueño de niño y lo cumplí: ser campeón nacional con la U", escribió en un post.

Además, según la prensa mexicana, el deportista luciría la camiseta del cuadro 'felino' con el número 27, como homenaje del triunfo obtenido con Universitario en la Liga 1 2023. Asimismo, dio las gracias a la planta directiva y comando técnico por ayudarlo a no darse por vencido en algunos tropiezos o derrotas.

"Agradezco a mis compañeros, al comando técnico, dirigentes y todos los trabajadores del club, pero especialmente a los hinchas por siempre apoyarme y creer en mí. Nunca los voy a olvidar y siempre los seguiré", expresó.

¿Hincha crema de corazón?

El hombre calificado como la 'joya de Sudamérica' por su nuevo equipo extranjero, resaltó su felicidad por lograr dar un paso importante en su carrera deportiva y espera seguir mejorando cumpliendo cada uno de sus sueños.

"Estoy dando un gran paso en mi carrera, me toca jugar por primera vez en el exterior en un club grande y con mucha historia. Tengo muchos sueños y metas por cumplir, pero este primer paso no hubiera sido posible sin la U, sin mis compañeros y sus hinchas. Te amo crema de mi vida. Y No olviden que grande hay uno solo!!! Y dale U por siempre escucharán", se lee en la descripción del clip que mostró donde era ovacionado por hinchas cremas.

Mensaje de amor de su novia

Por su parte, la novia del exjugador de la 'U', Cielo Berrios, no dudó en dedicarle un tierno mensaje de aliento después de que el club azul y oro hiciera público su fichaje: "Eres el mejor. Te amo", escribió en sus redes sociales, recalcando una vez más su apoyo incondicional hacia el "amor de su vida".

De esta manera, Piero Aldair Quispe se despide de Universitario de Deportes y muestra su agradecimiento con una emotiva carta a sus hinchas por haberlo apoyado en los buenos y malos momentos luego de firmar su contrato con Pumas UNAM, en México.