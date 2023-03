Por esta razón Pablo Lavandeira aún no puede defender a la 'Blanquirroja'

No cabe duda que el volante de Alianza Lima, Pablo Lavandeira, fue uno de los artífices del bicampeonato del conjunto victoriano. Ello junto a su reciente nacionalización para Perú abrió el debate entre los seguidores de la 'Blanquirroja' sobre su posible incorporación. Sin embargo, 'Lava' contó que le falta un requisito antes de una hipotética convocatoria.

Así es, el nacido en Montevideo apuntó que tiene casi la totalidad de los requerimientos. Sin embargo, le falta la aprobación de la FIFA para que pueda participar junto al 'Equipo de todos' en algún torneo internacional.

Al respecto, el mediocampista blanquiazul puntualizó que el ente rector del balompié mundial debe estudiar su caso y, posteriormente, determinar si cumple con todos los requerimientos para otorgar 'luz verde'.

"No tengo exactamente la certeza de saber si está la posibilidad o no reglamentariamente. Entiendo que cumplo los requisitos para ser convocable, pero eso se hace una solicitud a FIFA para que evalúe el caso y dé el visto bueno. Hasta no hacer la consulta no tengo la certeza", declaró el deportista de los 'Gallos Negros'.