Carlos Zambrano asegura que Alianza Lima tiene equipo para pelear la Copa Libertadores

30/03/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El defensa Carlos Zambrano, se pronunció acerca del grupo que le tocó a Alianza Lima en la Copa Libertadores de este año y señaló que tienen el "equipo" necesario para avanzar en el torneo.

De acuerdo a ello, el 'León' sostuvo que la dirigencia 'Íntima' ha conformado un gran plantel para disputar el campeonato continental, que empieza la próxima semana con el choque frente a Atlético Paranaense de Brasil en el estadio Alejandro Villanueva, 'Matute'.

Por consiguiente, habló sobre los rivales en su zona y agregó que se deben "hacer fuerte" en 'Matute' y que no se deben cometer errores porque en la Libertadores un error, cuesta un partido y los tres puntos que podrían suponer una eventual clasificación; asegurando que pueden "lograr la hazaña".

"Me sorprendió el grupo, tuvimos una suerte que nos toque dos brasileños, pero creo que Alianza se ha formado bien. En casa tenemos que hacernos fuerte, no podemos regalar puntos. Tenemos un gran equipo para poder lograr la hazaña", declaró a los medios de comunicación a su llegada al país tras los amistoso con Alemania y Marruecos.

Los rivales de Alianza en la Copa

El conjunto 'Blanquiazul' se encuentra ubicado en el Grupo G de la Copa Libertadores junto a Libertad de Paraguay y los brasileños Atlético Paranaense y Atlético Mineiro, quienes llegan a Perú en el inicio de sus ligas y con poco rodaje.

En la primera fecha, este 4 de abril recibirá a Paranaense, para luego chocar en Asunción ante el conjunto 'Albo' el 20. Seguido de ello, volverá a viajar, pero esta vez para jugar ante Mineiro, para tener dos fechas como local y cerrar en Brasil el martes 27 de junio.

Su expulsión ante Marruecos

Zambrano explicó por qué fue expulsado en el último amistoso. Apuntó que fue el jugador marroquí, quien movió el balón y de forma casual lo pateó, no obstante, Sofiane Boufal le propinó una patada en el suelo que provocó la ira del 'Kaiser' y lo increpó, generando una trifulca que conllevó a que el árbitro lo echara del encuentro.

"Siempre que hay una expulsión hay un mea culpa, o sea, en las imágenes se ve una cosa, pero cuando yo supuestamente lo pateo, él me mueve la pelota con la mano. Me la mueve y no se ve bien en las imágenes, yo quise patear la pelota. Después Boufal me agrede, entonces ahí me acerco y le pego con la mano en las costillas, como diciendo ¿qué tienes?, pero bueno, el árbitro ya había tomado la decisión", enfatizó.

De esta manera, Carlos Zambrano indicó que Alianza Lima tiene los elementos necesarios como para avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores.