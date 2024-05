¡Qué fuerte! Fabián Bustos vivió TENSO MOMENTO con periodista tras DERROTA de Universitario ante LDU

Universitario de Deportes cayó 0-2 ante LDU en Ecuador y perdió las esperanzas de clasificar a la Copa Sudamericana 2024. En medio de toda esta situación, el DT 'crema', Fabián Bustos, vivió un tenso momento con un periodista, quien le increpó una serie de cosas erróneas.

Tras finalizar el partido en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, mejor conocido como 'Casa Blanca', se procedió a la realización de la conferencia de prensa, donde el primero en hacer su aparición fue el estratega argentino.

Sin embargo, no imaginó que en una de las preguntas, un periodista deportivo se equivocara al enumerar los partidos que había disputado el conjunto 'merengue' en la altura.

Todo indica que aquel comentario incomodó a Bustos, por lo que no dudó en responder de una manera contundente, afirmando que el comunicador buscaba "manipular la situación".

"Manipulas la situación. Es malintencionado, tienes que decir toda la verdad. Si dices la verdad, que jugamos cuatro o cinco partidos, se ganó o no se ganó, dilo. No hay problema, pero te equivocas. Ahora, ¿sabes todos los memes que me van a hacer a mí por esto?", dijo en un primer momento.