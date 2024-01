¿Quedó sorprendido? Entrenador de Atlético Nacional llena de elogios a Universitario: Esto fue lo que dijo

El entrenador de Atlético Nacional de Colombia, Jairo Bodmer, se pronunció sobre el empate 1 a 1 con Universitario de Deportes en el último amistoso en Estados Unidos (EE. UU.) y llenó de elogios al cuadro crema de Fabián Bustos. ¿Lo sorprendieron?

Las palabras del entrenador colombiano tuvieron lugar en la conferencia de prensa del encuentro entre el 'Verde' y los 'Merengues'. Allí, el mencionado estratega aseguró que no estuvo sorprendido por el nivel mostrado por la 'U' en este partido de preparación.

Y es que, según indicó Jairo Bodmer, Universitario es un un equipo de gran categoria que cuenta con jugadores de selección. Incluso, lo calificó como uno de los clubes "grandes" del balompié sudamericano.

"Universitario es uno de los grandes de Sudamérica, no me sorprende, enfrentamos a un equipo competitivo. Entiendo que hay jugadores en la selección peruana también. Es un equipo de alto nivel, son jugadores que están acostumbrados a jugar partidos internacionales, que tiene historia. No sorprende", declaró en imágenes de Toca y Pasa.