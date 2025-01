Ramón Mifflin exige mayor respaldo a exjugadores tras muerte de Hugo Sotil: "Necesitan apoyo"

El fútbol peruano se encuentra de luto luego que este lunes 30 de diciembre partiera a mejor vida el gran Hugo Sotil. El popular 'Cholo' había sido internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 2 de Mayo desde hace algunos días con un pronóstico bastante reservado.

Su partida generó que sus excompañeros y otros personajes del fútbol peruano se pronunciaran al respecto recordando los mejores momentos que pasaron juntos. Otros, como Ramón Mifflin, aprovecharon el momento para hacer un llamado de atención a las autoridades deportivas y políticas para preocuparse un poco más por los exfutbolistas que necesitan apoyo a estas alturas de su vida.

En primer lugar, el también ídolo de la Selección Peruana aseguró que el público nacional suele preferir a los jugadores extranjeros por encima de los nacidos en nuestro país. Por ello, pidió que los directivos del balompié puedan considerar a las leyendas que se encuentran en situación vulnerable.

Hugo 'Cholo' Sotil perdió la vida a los 75 años.

En esa misma línea, Mifflin afirmó estar decepcionado de los políticos ya que en anteriores ocasiones escuchó más de una promesa para ayudarlos, pero que estas quedaron en el olvido luego de las campañas. Por último, se refirió a la pensión que se le ofrecieron a los exjugadores en varias oportunidades, pero que hasta el momento no logran concretarse.

"A nosotros nos vienen ofreciendo una pensión hace mil años. Para tomarse fotos con los exjugadores sí están todos pero vienen prometiendo y la mayor parte de los exjugadores no tiene seguro y no se preocupan y hay exjugadores que la están pasando muy pero muy mal. Yo estoy bien decepcionado de los políticos, nos buscan solamente cuando hay elecciones. No soy un resentido, pero vamos a ser un poco más justos, más solidarios, más humanos", añadió.