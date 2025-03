¿Raúl Ruidíaz tiene problemas con Andy Polo? Esto reveló el exdelantero de Universitario

24/03/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El exdelantero de Seattle Sounders, Raúl Ruidíaz, se pronunció sobre su relación con Andy Polo y aprovechó para aclarar si tiene algún problema con el jugador de Universitario de Deportes.

Raúl Ruidíaz y su relación con Andy Polo

En un primer momento, el exfutbolista de Seattle Sounders dejó en claro que no tiene ningún tipo de problemas con el atacante de la 'U'. Incluso, rememoró la ocasión en la que lo contrató para Monarcas Morelia en la Liga MX.

"No, ninguno (inconvenientes con Polo). Es más, como te digo, lo llevamos para allá (Monarcas Morelia). No sé si estuvo allá seis meses o un año y de ahí lo venden a Portland Timbers", dijo en entrevista con 'La Fe de Cuto'.

Asimismo, el jugador de 34 años fue directo al señalar que no tiene conflictos con nadie y que sigue siendo la misma persona desde su niñez. No obstante, dejó una puerta abierta al comentar que si alguien tiene algún problema con él, ese ya no es asunto suyo.

"En el fútbol no tengo problemas con nadie, soy la misma persona desde que era chico y no tengo por qué cambiar. Si tienen problemas conmigo, es su problema. Lo mío es lo mío", agregó.

El fallido regreso a Universitario en el 2025

Por otro lado, la 'Pulga' brindó mayores detalles sobre su fallido regreso a Universitario de Deportes luego de terminar su contrato con el cuadro estadounidense.

"Acabé mi contrato, vine a Perú y se juntaron a ver el tema. Pero se fueron muy abajo. Me dijeron no se puede, entonces 'vamos a pelear un poquito más'. Al día siguiente me llamó Raúl (Gonzales) y me dijo que rechazaron. Yo le dije 'llámalos y diles que acepto'. Él me dijo que nunca había pasado por algo así. Los llamó y le dijeron que no, que gracias, quedamos como amigos", acotó.

A pesar de los desacuerdos en la negociación, Ruidíaz Misitich reafirmó su cariño por Universitario, asegurando que siempre será hincha del club y reconociendo el trabajo realizado por la administración para lograr el bicampeonato nacional.

"Yo soy crema, eso no lo va a cambiar nadie, y no me he estado regalando a nadie. Ahora me estoy tomando unas vacaciones, pero a la 'U' la voy a querer toda la vida esté o no en el equipo. Las cosas pasan por algo, y van a pasar cuando tengan que pasar", añadió.

De esta manera, Raúl Ruidíaz descartó que haya un conflicto con Andy Polo, recalcando que no tiene problemas con nadie.