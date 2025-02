Reimond Manco reveló que RECHAZÓ oferta para regresar a la Liga 1: "Ya no quiero jugar profesional"

15/02/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Reimond Manco pudo ser uno de los grandes refuerzos para la presente temporada de la Liga 1. El futbolista peruano aseguró haber recibido la propuesta del recién ascendido Juan Pablo II College para formar parte de su plantel, pero que terminó por rechazar.

Reimond Manco pudo volver a la Liga 1

La otrora promesa del fútbol peruano comentó que actualmente está enfocado en otros proyectos que no incluyen su regreso al fútbol profesional. Así lo hizo saber, luego de que rechazara la propuesta del equipo que pertenece al presidente de la FPF, Agustín Lozano.

De esta forma, el atacante descartó a posibilidad de tener una nueva aventura en la máxima categoría del fútbol peruano. Su última presencia en un equipo de primera división data del 2021 cuando pertenecía a Alianza UDH, con quienes descendió ese año.

Como se recuerda el volante de ataque vistió diversas camisetas durante su carrera en el campeonato peruano como las de Alianza Lima, Juan Aurich, Sport Boys, León de Huánuco, UTC, etc. El 'Rei' incluso fue campeón nacional con el cuadro de Chiclayo en el año 2011.

¿Le dice adiós al fútbol?

La carrera de Manco era quizá una de las más prometedoras de una promesa peruana en años pasados. Y luego de brillar en la recordada generación de los 'Jotitas', debutó en Alianza Lima y fue inmediatamente fichado por el PSV de Países Bajos.

Ahora, las declaraciones del jugador indican que su etapa con el fútbol estaría pronta a cerrarse. El delantero aseguró que "no quiere hacerle daño al fútbol" y ya tiene otros proyectos que distan de la práctica del balón. Esto fue interpretado como un retiro definitivo de Reimond.

A través de su programa digital 'Rivales, no enemigos', Manco comentó todos los detalles del club que lo contactó y sus razones para ya no ser parte de un equipo de mucha exigencia. Precisó que ya no quiere tener la responsabilidad que supone ser un futbolista profesional.

"No estoy jugando porque yo no quiero. Hace poco, cuando iba hacia una entrevista, me llamó alguien -no diré quién- para poder ir . Ya no quiero jugar profesional. Ya tengo mis proyectos. (...)No quiero hacerle ese daño al fútbol. Las veces que jugué, lo disfruté, lo gocé y me divertí demasiado, pero ahora no quiero tener esa responsabilidad de tener que volver a levantarme temprano", expresó.

Es así como Reimond Manco rechazó la propuesta del Juan Pablo II College y de volver a jugar en la Liga 1. El jugador confesó que ya tiene otros proyectos y regresar a la vida de futbolista profesional no está en ellos.