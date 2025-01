Selección Peruana despide a Paolo Guerrero con emocionante video: "La Bicolor siempre será tu casa"

Para nadie es un secreto que Paolo Guerrero es considerado como uno de los jugadores más importantes de toda la historia del fútbol peruano. El 'Depredador' se metió a la hinchada al bolsillo desde su debut allá por el 2004 demostrando entrega y habilidad en cada jugada en la que participaba y terminó de consolidarse siendo el líder de la generación que clasificó a un Mundial luego de 36 años.

En las últimas horas, el actual futbolista de Alianza Lima remeció las redes sociales al ratificar su retiro oficial del equipo de todos dejando en claro que el encuentro ante Argentina de noviembre del 2024 fue el último de su trayectoria. Según su consideración, es momento de darle oportunidad a los más jóvenes tal como lo pide la gente.

"Hice mi último partido en Argentina. Ahora estoy bien en Alianza preparándome y queriendo hacer un gran torneo, un buen campeonato que para eso me estoy preparando. La selección necesita de gente nueva, caras nuevas. Lo que la gente pide: nuevos jugadores, nuevo proceso, así que démosle oportunidad a los jóvenes y todos poner un granito de arena para apoyar a la selección como hinchas y peruanos que somos", indicó.

La respuesta de la Selección Peruana no tardó en llegar y mediante las redes sociales publicaron un emotivo video el cual le rinde merecido homenaje a Paolo Guerrero repasando sus mejores goles a lo largo de sus años defendiendo la camiseta blanquirroja.

El clip es acompañado de un melancólico tema creando una combinación que podría robarle una lágrima a más de un hincha del equipo de todos. Al finalizar el mismo, se puede leer un mensaje que deja en claro su importancia y trascendencia en nuestro balompié.

Como era de esperarse, la publicación se colmó de mensajes de agradecimiento al futbolista de Alianza Lima por parte de hinchas de la blanquirroja. Por ejemplo, un usuario aseguró que el delantero de 41 años es su ídolo al considerar que demostró su perseverancia por devolverles la ilusión.

"¡Gracias por todo capitán! Gracias a tu perseverancia nos brindaste la ilusión de clasificar a Rusia 2018, que luego se logró, gracias porque nos ilusionaste con tu gol en la final de la Copa América vs Brasil, aún sabiendo que no era un 11 vs 11. Gracias PG9, eres mi ídolo", precisó.