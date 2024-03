Selección Peruana: ¡Fiel a su estilo! Jorge Fossati defiende su idea de juego previo a su debut

El director técnico de la Selección Peruana, Jorge Fossati, esta a tan solo un día de hacer su debut con la escuadra nacional. Estando en la antesala del encuentro frente a Nicaragua, el entrenador dio una rueda de prensa, en donde conversó sobre los detalles de los entrenamientos, y la idea firme que tiene en su idea de juego.

El exDT de Universitario de Deportes afirmó que ya tiene listo el 11 titular con el que saldrá a su primer partido en el banquillo de la blanquirroja. Actualmente se siente nervioso por la nueva etapa que esta empezando, dándole una gran prioridad a lo que suceda el viernes, en el Estadio Alejandro Villanueva.

Lo que si trato de dejar en claro, es que no quiere determinar ahora mismo quienes serán los que arranquen habitualmente en la Copa América, o buscar un primer equipo. Lo que quiere es dejar que todos sepan lo que es el esquema.

"Los partidos son en serio y no habrá cantidad de cambios como un amistoso común. Mañana, solo se podrán realizar seis cambios; entonces, no tenemos como premisa -en estos dos partidos- buscar el equipo titular, sino que todos trabajen la idea", dijo.

El uruguayo se mostró firme con que no dará información sobre el cómo encarará a la selección de CONCACAF, asegurando que si bien es cierto, probablemente intentará jugar con la línea de tres, lo importante es la idea de juego. Según sus palabras, no ha visto dificultades en la adaptación, dando a entender que tiene a todos los jugadores necesarios para llevar a cabo lo que quiere.

"No voy a decir cómo vamos a jugar mañana, lo verán mañana, saben lo que voy a intentar, ya lo adelanté. No veo a ningún jugador por ahora incómodo, cada idea tiene un sin fin de detalles, eso lo vamos sumando, vamos viendo, vamos trabajando, hoy trabajaremos un poco más. A veces pasa que la única preocupación es si hay tres o dos zagueros, independientemente del sistema, la idea no cambia y yo quiero pasarle detalles que no cambien la idea, por el momento no veo mayores dificultades, como en todos los sectores del campo, se están adaptando a la idea, no sabemos si saldrá de la mejor manera mañana, pero lo lógico es que se vaya progresivamente", señaló.