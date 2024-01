Sub-23: 'Chemo' Del Solar revela qué jugadores hubiese convocado si clubes peruanos y extranjeros daban visto bueno

El entrenador de la Selección Peruana Sub-23, Guillermo 'Chemo' Del Solar, reveló que jugadores hubiese convocado al Preolímpico 2024 si los clubes peruanos y extranjeros no ponían trabas.

Durante la conferencia de prensa en la Villa Deportiva Nacional (Videna), el estratega dijo comprender la postura de los equipos de la Liga 1 y del exterior. Sin embargo, evidenció su desazón por las limitaciones que tuvo para la conformación de la lista final.

En primer lugar, Del Solar dijo que pensaba reforzarse con Piero Quispe, Alfonso Barco y Jesús Castillo, jugadores que militan en ligas extranjeras. Asimismo, dio cuenta que estaba en su plan convocar jugadores de Alianza Lima, Sporting Cristal y FBC Melgar.

"Entiendo a los clubes porque cada uno vela por sus intereses y al no ser un torneo FIFA, no se ven en la obligación de ceder a sus jugadores (...) Hay 3 futbolistas del extranjero que pudieron venir porque los equipos no los cedieron. Uno es Piero Quispe, el otro es Alfonso Barco y el otro es Jesús Castillo, a esos 3 me hubiese encantado tenerlos. (...) "Del medio local me hubiera gustado tener a Grimaldo y Alarcón de Cristal, Catriel Cabellos de Alianza y, dos chicos de Melgar que yo contaba con ellos, Matías Lazo y Kenji Cabrera", expuso.