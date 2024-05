¡Tajante! La contundente respuesta de Piero Quispe sobre la posible convocatoria de Cueva a la Copa América

El volante de la Selección Peruana, Piero Quispe, envió una contundente respuesta cuando fue consultado sobre una posible convocatoria de Christian Cueva a la Copa América.

En conferencia de prensa, el exjugador de Universitario de Deportes aseguró sentirse con mucha confianza tras recibir los elegios de sus compañeros de la 'Blanquirroja' y mostró su felicidad por poder entrenar con ellos.

"Estoy feliz porque grandes jugadores me elogian, estoy con mucha más confianza cuando escucho algo de grandes jugadores, eso me da mucha más motivación para hacer bien las cosas en el campo (...) Antes me tocaba verlos por la tele, ahora entrenar con ellos es una felicidad bastante grande, un orgullo para mí y mí familia", declaró.